Вчора в шпиталь під Кримом привезли велику кількість важкопоранених окупантів, - Генштаб

Велику кількість важкопоранених російських військових привезли в одну з лікарень Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян", - повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За їх даними, для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти також облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області, ще один шпиталь вони розташували на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.