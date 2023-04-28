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Вчера в госпиталь под Крымом привезли большое количество тяжелораненых оккупантов, - Генштаб

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Херсонская область, Пятница 28 апреля 2023 18:37
Вчера в госпиталь под Крымом привезли большое количество тяжелораненых оккупантов, - Генштаб Фото: большое количество оккупантов привезли в больницу под Крымом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Большое количество тяжелораненых российских военных привезли в одну из больниц Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Местную больницу города Каланчак Херсонской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда, в течение 27 апреля, было завезено большое количество тяжелораненых россиян", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По их данным, для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты также обустроили госпиталь в одной из школ в Луганской области, еще один госпиталь они разместили на базе школьного спортзала в Запорожской области.

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