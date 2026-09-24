Вчителям на прифронтових територіях зберегли доплати: рішення Кабміну

"Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах", - розповів він.

Щоб забезпечити виплати, Кабмін перерозподілив додаткові фінансові ресурси. Це дозволить повністю розрахуватися з педагогами за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році, а також гарантувати нарахування доплати до кінця поточного року.

"Підтримка людей на прифронтових територіях - це один з ключових пріоритетів уряду", - підкреслив прем'єр.