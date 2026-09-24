Учителям на прифронтовых территориях сохранили доплаты: решение Кабмина

Учителя на прифронтовых территориях продолжат получать ежемесячную доплату в 2600 гривен. Правительство перераспределило средства для выплат до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
"Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн для учителей на прифронтовых территориях, работающих очно или в смешанном формате. Она предусмотрена для 23 600 учителей в 614 школах", - рассказал он.
Чтобы обеспечить выплаты, Кабмин перераспределил дополнительные финансовые ресурсы. Это позволит полностью рассчитаться с педагогами за фактически отработанное время в прошлом учебном году и гарантировать начисление доплаты до конца текущего года.
"Поддержка людей на прифронтовых территориях - это один из ключевых приоритетов правительства", - подчеркнул премьер.
Напомним, учителя имеют право сокращать уроки до 35 минут, если замечают, что ученики устали. Кроме того, педагоги могут изменять порядок предметов в расписании.
Отметим, в МОН недавно отметили, что организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна учитывать ситуацию безопасности. В настоящее время 90% учреждений общего среднего образования обеспечены укрытиями или имеют доступ к арендованным защитным сооружениям.