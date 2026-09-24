Учителям на прифронтовых территориях сохранили доплаты: решение Кабмина

"Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн для учителей на прифронтовых территориях, работающих очно или в смешанном формате. Она предусмотрена для 23 600 учителей в 614 школах", - рассказал он.

Чтобы обеспечить выплаты, Кабмин перераспределил дополнительные финансовые ресурсы. Это позволит полностью рассчитаться с педагогами за фактически отработанное время в прошлом учебном году и гарантировать начисление доплаты до конца текущего года.

"Поддержка людей на прифронтовых территориях - это один из ключевых приоритетов правительства", - подчеркнул премьер.