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Учителям на прифронтовых территориях сохранили доплаты: решение Кабмина

17:07 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Учителям на прифронтовых территориях сохранили доплаты: решение Кабмина Фото: учителям на прифронтовых территориях сохранили доплаты (Getty Images)
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Учителя на прифронтовых территориях продолжат получать ежемесячную доплату в 2600 гривен. Правительство перераспределило средства для выплат до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

"Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн для учителей на прифронтовых территориях, работающих очно или в смешанном формате. Она предусмотрена для 23 600 учителей в 614 школах", - рассказал он.

Чтобы обеспечить выплаты, Кабмин перераспределил дополнительные финансовые ресурсы. Это позволит полностью рассчитаться с педагогами за фактически отработанное время в прошлом учебном году и гарантировать начисление доплаты до конца текущего года.

"Поддержка людей на прифронтовых территориях - это один из ключевых приоритетов правительства", - подчеркнул премьер.

Напомним, учителя имеют право сокращать уроки до 35 минут, если замечают, что ученики устали. Кроме того, педагоги могут изменять порядок предметов в расписании.

Отметим, в МОН недавно отметили, что организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна учитывать ситуацию безопасности. В настоящее время 90% учреждений общего среднего образования обеспечены укрытиями или имеют доступ к арендованным защитным сооружениям.

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