Вчителі в Україні отримують удвічі менше за середню зарплату: що зміниться у 2026 році

Скільки заробляють вчителі та вихователі

За даними платформи, зарплати педагогів в Україні значно нижчі за середні по країні. Для прикладу, у липні 2025 року середня зарплата становила 26 499 гривень, що більш ніж удвічі перевищує дохід вчителів.

Вчителі: 12 500 гривень (+8,7% до 2024 року), кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, оголошень - без змін.

Вихователі дитсадків: 14 500 гривень (+11,5%), відгуки +12%, оголошення +20%.

Репетитори: 400 гривень/год (+33%), відгуки +78%, оголошення +23%.

Для порівняння: у Польщі зарплата вчителя коливається від 5 000 до 7 300 злотих (57 000-83 000 гривень).

Чому це проблема

За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, ситуація із зарплатами педагогів залишається критичною.

"Низький рівень оплати праці створює ризик відтоку кадрів та падіння якості освіти. Це особливо небезпечно в умовах війни, коли вчителі підтримують дітей і відіграють ключову роль у зміцненні національної ідентичності", - зазначила вона.

Що планує держава

Міністерство освіти готує механізм підвищення зарплат. У проєкті держбюджету-2026 закладено 53 млрд гривень на поетапне зростання:

з 1 січня 2026 року - +30%;

з 1 вересня 2026 року - ще +20%.

Втім, як підкреслюють експерти, навіть ці кроки не знімають проблему комплексно, адже ринок праці демонструє стійку тенденцію низької оплати праці педагогів попри високий попит.