Вчителі з прифронтових громад зможуть отримувати зарплату та навчатися онлайн: умови МОН

Середа 17 вересня 2025 13:12
Вчителі з прифронтових громад зможуть отримувати зарплату та навчатися онлайн: умови МОН Фото: У прифронтових громадах з'явиться кадровий резерв вчителів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України запровадило кадровий резерв для педагогів із прифронтових громад, де з 1 вересня 2025 року школи призупинили роботу. Вчителі зможуть професійно розвиватися та отримувати заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Подати заяву можуть учителі, яких перевели на простій після зупинки освітнього процесу. Це стосується закладів у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Що передбачає кадровий резерв

Вчителі із прифронтових громад завдяки програмі отримають:

  • фінансову підтримку - виплату середньої зарплати (але не менше ніж 2/3 окладу), починаючи з дати підписання договору і до завершення воєнного стану та ще пів року після;
  • навчання за програмою МОН для професійного розвитку;
  • можливість подальшого працевлаштування в школах на деокупованих територіях.

Як подати заяву

Зробити це можна через управління освіти або самостійно через систему АІКОМ. Перші договори вчителі мають підписати до 30 вересня 2025 року. У жовтні стартує базовий курс на 60 годин, а в листопаді-грудні відбудуться поглиблені курси. З січня 2026 року педагоги почнуть практичну роботу, зокрема в програмах із подолання освітніх втрат учнів.

Виплати припиняються у випадку виїзду вчителя за кордон більш ніж на 30 днів, працевлаштування на повну ставку або зупинення роботи кадрового резерву.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів України планує підвищити зарплати вчителям на 50% у 2026 році. Підвищення відбудеться у два етапи: +30% з 1 січня та +20% з 1 вересня. На освіту у проєкті бюджету передбачено 265,4 млрд гривень, зокрема 183,9 млрд гривень на оплату праці педагогів.

Також ми писали, що понад 40 тисяч вчителів у прифронтових громадах України з 1 вересня 2025 року отримають удвічі більші надбавки за роботу в небезпечних умовах - з 2600 до 5200 гривень на місяць. Загалом на виплати уряд планує спрямувати понад 655 млн гривень.

