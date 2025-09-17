Вчителі з прифронтових громад зможуть отримувати зарплату та навчатися онлайн: умови МОН
Міністерство освіти і науки України запровадило кадровий резерв для педагогів із прифронтових громад, де з 1 вересня 2025 року школи призупинили роботу. Вчителі зможуть професійно розвиватися та отримувати заробітну плату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Подати заяву можуть учителі, яких перевели на простій після зупинки освітнього процесу. Це стосується закладів у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Що передбачає кадровий резерв
Вчителі із прифронтових громад завдяки програмі отримають:
- фінансову підтримку - виплату середньої зарплати (але не менше ніж 2/3 окладу), починаючи з дати підписання договору і до завершення воєнного стану та ще пів року після;
- навчання за програмою МОН для професійного розвитку;
- можливість подальшого працевлаштування в школах на деокупованих територіях.
Як подати заяву
Зробити це можна через управління освіти або самостійно через систему АІКОМ. Перші договори вчителі мають підписати до 30 вересня 2025 року. У жовтні стартує базовий курс на 60 годин, а в листопаді-грудні відбудуться поглиблені курси. З січня 2026 року педагоги почнуть практичну роботу, зокрема в програмах із подолання освітніх втрат учнів.
Виплати припиняються у випадку виїзду вчителя за кордон більш ніж на 30 днів, працевлаштування на повну ставку або зупинення роботи кадрового резерву.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів України планує підвищити зарплати вчителям на 50% у 2026 році. Підвищення відбудеться у два етапи: +30% з 1 січня та +20% з 1 вересня. На освіту у проєкті бюджету передбачено 265,4 млрд гривень, зокрема 183,9 млрд гривень на оплату праці педагогів.
Також ми писали, що понад 40 тисяч вчителів у прифронтових громадах України з 1 вересня 2025 року отримають удвічі більші надбавки за роботу в небезпечних умовах - з 2600 до 5200 гривень на місяць. Загалом на виплати уряд планує спрямувати понад 655 млн гривень.