Учителя из прифронтовых громад смогут получать зарплату и учиться онлайн: условия МОН

Министерство образования и науки Украины ввело кадровый резерв для педагогов из прифронтовых громад, где с 1 сентября 2025 года школы приостановили работу. Учителя смогут профессионально развиваться и получать заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Подать заявление могут учителя, которых перевели на простой после остановки образовательного процесса. Это касается заведений в громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Что предусматривает кадровый резерв

Учителя из прифронтовых громад благодаря программе получат:

финансовую поддержку - выплату средней зарплаты (но не менее 2/3 оклада), начиная с даты подписания договора и до завершения военного положения и еще полгода после;

обучение по программе МОН для профессионального развития;

возможность дальнейшего трудоустройства в школах на деоккупированных территориях.

Как подать заявление

Сделать это можно через управление образования или самостоятельно через систему АИКОМ. Первые договоры учителя должны подписать до 30 сентября 2025 года. В октябре стартует базовый курс на 60 часов, а в ноябре-декабре состоятся углубленные курсы. С января 2026 года педагоги начнут практическую работу, в частности в программах по преодолению образовательных потерь учеников.

Выплаты прекращаются в случае выезда учителя за границу более чем на 30 дней, трудоустройства на полную ставку или остановки работы кадрового резерва.