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РФ відправляє у Луганську область чиновників, бо не довіряє колаборантам, - ОВА

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Лисичанськ, Середа 25 січня 2023 08:55
РФ відправляє у Луганську область чиновників, бо не довіряє колаборантам, - ОВА Фото: росіяни не довіряють місцевим колаборантам з Луганської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Луганській області. Тому Кремль відправляє на окуповані території російських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"На захоплених Росією територіях Луганщини все менше довіряють місцевим колаборантам. Ще влітку показовим прикладом став Сєвєродонецьк, де окупаційна влада не знайшла "гідних" претендентів, які спромоглися б керувати містом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти відправили в окупований Лисичанськ одного з керівників Татарстану, оскільки не довіряють місцевим колаборантам. На "підсилення" у захоплене місто приїхав заступник прем'єр-міністра Татарстану. Його призначили заступником окупаційної адміністрації міста.

Також в ОВА повідомили, що окупанти готують до так званих виборів у "парламент ЛНР". Їх спробують провести у вересні. Проте окупанти вирішили не проводити голосування за одномандатною системою.

"Тобто, кандидати з округів не матимуть шансів вирішувати проблеми регіону на центральному рівні", - пояснили в ОВА.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у лікарню під Луганськом окупанти звезли понад 200 поранених мобілізованих місцевих жителів.

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