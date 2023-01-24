В Луганській області окупанти вилучають українські книги з бібліотек

Російські окупанти вилучають із бібліотек Луганської області художні та історичні видання, що пов'язані з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

Зазначається, що так зване "міністерство освіти та науки лнр" спрямувало відповідний "указ" керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям.

У документі радять вилучити з фондів шкільних бібліотек на окупованій території Луганської області книги зі списку, у якому 365 позицій. Зокрема, це художня література, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України.

Так, рекомендують прибрати: літературу про Голодомор в Україні, підручники та довідники з історії України, комікси, публіцистику, видану після 2014 року, книги з серії "Знамениті українці", художню літературу про "події періоду новітньої історії" в Україні і на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, окупанти вивозять свої родини з Луганська.

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