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Учителя-коллаборанты начали проверять телефоны детей в Луганской области: что ищут

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Луганская область, Воскресенье 29 января 2023 08:34
Учителя-коллаборанты начали проверять телефоны детей в Луганской области: что ищут Фото: учителя-коллаборанта начали проверять телефоны детей в Луганской области (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В школах Старобельского района Луганской области учителя-коллаборанта взялись за проверку телефонов детей. Целью таких "проверок" является выявление проукраинской позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"В школах Старобельского района учителя-коллаборанты начали проверять гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах - от младшего до старшего звена", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в одном из учебных заведений проверкой занимается лично директор.

"Он просматривает все мессенджеры, соцсети, историю браузера, YouTube и TikTok", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Также мы писали, что российские оккупанты изымают из библиотек Луганской области художественные и исторические издания, связанные с Украиной.

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