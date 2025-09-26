UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Вчимося в українців". Рютте заінтригував новими технологіями проти дронів РФ

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО розробляють нові технології, щоб знищувати російські дрони. Використовувати для цього дорогі ракети на постійній основі не можна.

Як передає РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Не можна нескінченно збивати дрони, які коштують тисячу чи дві тисячі доларів, ракетами за півмільйона чи мільйон. Усі ми швидко розробляємо технології і вчимося в українців", - зазначив Рютте.

Він визнав, що країнам НАТО не вистачає відповідного обладнання "в короткостроковій перспективі". За словами генсека, головна мета - забезпечити, щоб "поряд із більш традиційними способами боротьби, була і технологія перехоплення".

Рютте також зазначив, що сигнали про жорстку відповідь НАТО в разі можливих порушень повітряного простору російськими літаками і дронами постійно звучать неформально.

"Що стосується винищувачів, це не ново. Це погано, має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і якщо буде потрібно - вони можуть вжити крайніх заходів", - додав генсек.

Російські дрони в Польщі

Нагадаємо, кілька тижнів тому російські безпілотники без бойової частини вторглися в повітряний простір Польщі. Для знищення дронів у повітря підняли винищувачі країн НАТО.

За інформацією Bild, винищувачі F-35 запускали по російських безпілотниках ракети, вартість яких становить 400 тисяч євро.

Водночас вартість російських "Гербер" - кілька тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяППОМарк РюттеДрони