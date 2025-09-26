RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Учимся у украинцев". Рютте заинтриговал новыми технологиями против дронов РФ

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО разрабатывают новые технологии, чтобы уничтожать российские дроны. Использовать для этого дорогие ракеты на постоянной основе нельзя.

Как передает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg.

"Нельзя бесконечно сбивать дроны, которые стоят тысячу или две тысячи долларов, ракетами за полмиллиона или миллион. Все мы быстро разрабатываем технологии и учимся у украинцев", - отметил Рютте. 

Он признал, что у стран НАТО не хватает соответствующего оборудования "в краткосрочной перспективе". По словам генсека, главная цель - обеспечить, чтобы "наряду с более традиционными способами борьбы, была и технология перехвата". 

Рютте также отметил, что сигналы о жестком ответе НАТО в случае возможных нарушений воздушного пространства российскими самолетами и дронами постоянно звучат неформально. 

"Что касается истребителей, это не ново. Это плохо, должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и если потребуется - они могут предпринять крайние меры", - добавил генсек. 

Российские дроны в Польше

Напомним, несколько недель назад российские беспилотники без боевой части вторглись в воздушное пространство Польши. Для уничтожения дронов в воздух подняли истребители стран НАТО.

По информации Bild, истребители F-35 запускали по российским беспилотникам ракеты, стоимость которых составляет 400 тысяч евро.

В то же время стоимость российских "Гербер" - несколько тысяч долларов.

НАТОРоссийская ФедерацияПВОМарк РюттеДрони