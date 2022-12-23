Вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування: відео

"В ході тренування особовий склад удосконалював практичні навички при стрімкій зміні обстановки в зоні виконання завдань за призначенням, а також налагоджував взаємодію із підпорядкованими структурними підрозділами інших складових Сил оборони", - пише Павлюк.

Фото: вчилися знищувати десант: у Києві військові провели практичне тренування (t.me/Pavliuk_KSV)

За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, воїни відпрацьовували тактику знищення десанту й повітряних цілей, у тому ж числі й БПЛА. Також під час тренувань, в умовах наближених до бойових, наші воїни відпрацювали навички з:

ведення штурмових дій;

зачистки населених пунктів;

вогневого ураження противника;

форсування водної перешкоди.

"Покращення навичок кожного військовослужбовця - підвищення обороноздатності держави! Тож не плануємо зупинятись", - додає Павлюк.