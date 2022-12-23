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Учились уничтожать десант: в Киеве военные провели практическую тренировку: видео

Фото: учились уничтожать десант: в Киеве военные провели практическую тренировку (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве подразделения 120-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ провели практические тренировки. Учились уничтожать вражеский десант и воздушные цели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

"В ходе тренировки личный состав совершенствовал практические навыки при стремительном изменении обстановки в зоне выполнения задач по назначению, а также налаживал взаимодействие с подчиненными структурными подразделениями других составляющих сил обороны", - пишет Павлюк.

Фото: учились уничтожать десант: в Киеве военные провели практическую тренировку (t.me/Pavliuk_KSV)

По словам заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, воины отрабатывали тактику уничтожения десанта и воздушных целей, в том числе и БПЛА. Также во время тренировок, в условиях приближенных к боевым, наши воины отработали навыки по:

  • ведению штурмовых действий;
  • зачистке населённых пунктов;
  • огневому поражению противника;
  • форсирования водного препятствия.

"Улучшение навыков каждого военнослужащего - повышение обороноспособности государства! Не планируем останавливаться", - добавляет Павлюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии также недавно показали тренировки наших украинских героев. Воины учились отражать наступление врага.

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