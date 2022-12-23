Учились уничтожать десант: в Киеве военные провели практическую тренировку: видео

"В ходе тренировки личный состав совершенствовал практические навыки при стремительном изменении обстановки в зоне выполнения задач по назначению, а также налаживал взаимодействие с подчиненными структурными подразделениями других составляющих сил обороны", - пишет Павлюк.

Фото: учились уничтожать десант: в Киеве военные провели практическую тренировку (t.me/Pavliuk_KSV)

По словам заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, воины отрабатывали тактику уничтожения десанта и воздушных целей, в том числе и БПЛА. Также во время тренировок, в условиях приближенных к боевым, наши воины отработали навыки по:

ведению штурмовых действий;

зачистке населённых пунктов;

огневому поражению противника;

форсирования водного препятствия.

"Улучшение навыков каждого военнослужащего - повышение обороноспособности государства! Не планируем останавливаться", - добавляет Павлюк.