ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учились бороться с минами КНДР. США и Южная Корея провели морские учения

Вторник 09 апреля 2024 07:42
UA EN RU
Учились бороться с минами КНДР. США и Южная Корея провели морские учения Фото: учения США и Южной Кореи прошли в Японском море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США и Южная Корея провели совместные морские учения в Японском море, чтобы отточить свои навыки сдерживания угроз безопасности на море и обеспечения безопасного судоходства на фоне угроз со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ежегодные учения начались 1 апреля и продлились девять дней. Известно, что в водах у побережья Пхохана, в 262 километрах к юго-востоку от Сеула военные США и Южной Кореи отрабатывали борьбу с минами КНДР. В учениях приняло участие девять военных кораблей и четырех вертолета.

США впервые направили в зону учений экспедиционную морскую базу USS Miguel Keith, к которой присоединились два других корабля ВМФ и вертолеты MH-53.

240-метровое судно Miguel Keith предназначено для использования в качестве плавучей десантной базы для вертолетов, а также для обеспечения другой поддержки военных операций. Южная Корея мобилизовала шесть кораблей, в том числе минный заградитель Nampo MLS-II, а также морской патрульный вертолет P-3 и вертолет UH-60.

"Программа учений была разработана для обучения южнокорейских и американских военно-морских сил отработке процедур и тактике расчистки путей для безопасного судоходства и укрепления их совместного потенциала реагирования на сложные сценарии минной войны", - говорится в сообщении ВМС Южной Кореи.

Военные учения США и стран НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

В конце февраля у побережья острова Сицилия состоялись морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Во время маневров отрабатывалась платформа для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки КНДР Южная Корея
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак