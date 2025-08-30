Вчетверте за добу: Україною масово шириться повітряна тривога

Атака на Україну

Цієї ночі російські окупаційні війська знову здійснили атаки по територіях України, використавши безпілотники різних типів та кілька видів ракет. Українські військові вже розповіли про роботу систем протиповітряної оборони цієї ночі.

У Київській області через обстріли значно затримався рух потягів, проте вже усунуто проблеми, і курсування відновлено.

Масовані удари були зафіксовані у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями Росія використовувала час підготовки зустрічі на рівні лідерів на підготовку нових масованих атак.

Зокрема протягом ночі у Запоріжжі від обстрілів постраждали приватні будинки та виникли пожежі. Також російські війська атакували Черкаси та область, де пошкоджено ліцей; рятувальники ліквідовують наслідки пожеж.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.