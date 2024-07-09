Вчорашній обстріл Києва: кількість жертв і постраждалих зросла

Ракетний обстріл Києва 8 липня

Під час масштабного обстрілу в понеділок, 8 липня, одна з російських ракет поцілила у корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки було поранено 50 лікарів установи.

Також внаслідок прильоту був повністю зруйнований один із під'їздів будинку у Шевченківському районі столиці, а кілька сусідніх під'їздів зазнали серйозних пошкоджень.

Детальніше про наслідки ракетного удару РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.