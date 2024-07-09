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Вчорашній обстріл Києва: кількість жертв і постраждалих зросла

Фото: у Києві зросла кількість жертв і постраждалих ракетної атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Станом на ранок 9 липня, зросла кількість жертв і постраждалих учорашнього ракетного удару по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМДА Сергія Попка.

За оновленими даними, внаслідок ракетної атаки у столиці загинуло 27 людей, серед яких четверо дітей, постраждало 117.

Крім того, як повідомляє ДСНС, під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.

Ліквідація наслідків обстрілів досі триває на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (t.me/dsns_telegram)

Ракетний обстріл Києва 8 липня

Під час масштабного обстрілу в понеділок, 8 липня, одна з російських ракет поцілила у корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки було поранено 50 лікарів установи.

Також внаслідок прильоту був повністю зруйнований один із під'їздів будинку у Шевченківському районі столиці, а кілька сусідніх під'їздів зазнали серйозних пошкоджень.

Детальніше про наслідки ракетного удару РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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