RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло

Фото: в Киеве возросло количество жертв и пострадавших ракетной атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на утро 9 июля, возросло количество жертв и пострадавших вчерашнего ракетного удара по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГГА Сергея Попко.

Согласно обновленным данным, в результате ракетной атаки в столице погибли 27 человек, среди которых четверо детей, пострадали 117.

Кроме того, как сообщает ГСЧС, во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева найдено тело мальчика.

Ликвидация последствий обстрелов до сих пор продолжается на 3 локациях. На местах событий привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС. 

 

Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (t.me/dsns_telegram)

Ракетный обстрел Киева 8 июля

Во время масштабного обстрела в понедельник, 8 июля, одна из российских ракет попала в корпус детской больницы "Охматдит" в Киеве. В результате атаки были ранены 50 врачей учреждения.

Также в результате прилета был полностью разрушен один из подъездов дома в Шевченковском районе столицы, а несколько соседних подъездов получили серьезные повреждения.

Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины