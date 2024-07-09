Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло

Ракетный обстрел Киева 8 июля

Во время масштабного обстрела в понедельник, 8 июля, одна из российских ракет попала в корпус детской больницы "Охматдит" в Киеве. В результате атаки были ранены 50 врачей учреждения.

Также в результате прилета был полностью разрушен один из подъездов дома в Шевченковском районе столицы, а несколько соседних подъездов получили серьезные повреждения.

Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

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