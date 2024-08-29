Вчені змоделювали "новий Ель-Ніньйо": чи загрожує цей кліматичний феномен людству

У результаті кліматичного моделювання дослідники виявили новий феномен, схожий на Ель-Ніньйо в Тихому океані.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей кліматичний феномен і як він може вплинути на нашу планету.
Згідно з оприлюдненими в липні 2024 року результатами кліматичного моделювання, міжнародна команда дослідників виявила, що неподалік Нової Зеландії та Австралії формується новий кліматичний феномен, подібний до Ель-Ніньйо в Тихому океані.
Він отримав назву Циркумполярний хвильовий патерн Південної півкулі номер 4 (Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern) або SST-W4.
Примітно, що про закономірність певного впливу на коливання температури поверхні моря в цьому регіоні кліматологам було відомо ще з 2021 року, проте раніше вони не розуміли її причин і "принципів роботи".
За словами науковців, кліматичний феномен SST-W4 схожий на Ель-Ніньйо - характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску.
Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів за Цельсієм) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн кілометрів квадратних. Він впливає на погодні умови в усьому світі та "дає" ефект потепління.
Тим часом SST-W4 може викликати зміни температури лише у Південній півкулі нашої планети (цей кліматичний феномен впливає як на вітри, так і на температуру води).
У межах моделювання 300-річних кліматичних умов на Землі вчені побачили, що "схема роботи" SST-W4 починається з потепління моря поблизу Нової Зеландії та Австралії, після чого відбувається формування "хвилі температурних змін" на південь від екватора.
Йдеться про щорічні коливання температури поверхні води у період з грудня по лютий, спричинені схемою обертання чотирьох теплих і прохолодних зон, які чергуються.
За словами науковців, "хвилеподібний малюнок виходить із початкової точки в південно-західній субтропічній частині Тихого океану та подорожує навколо південної півкулі під час сильного вітру".
Карти кореляції аномалій (інфографіка: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)
Вчені визначили, що SST-W4 виникає незалежно від Ель-Ніньйо чи будь-яких інших відомих погодних або кліматичних систем.
"Це відкриття схоже на пошук нового перемикача в кліматі Землі... Воно показує, що відносно невелика площа океану може мати широкомасштабний вплив на глобальну погоду та клімат", - наголосив провідний автор дослідження Баладжі Сенапаті (дослідник динаміки клімату в Університеті Редінга у Великій Британії).
За його словами, тепер експерти зможуть краще прогнозувати погодні явища на південь від екватора.
"Розуміння цієї нової системи може значно покращити прогноз погоди та клімату, особливо в південній півкулі... Це може допомогти пояснити зміни клімату, які раніше були незрозумілими, а також покращити нашу здатність передбачати екстремальні погодні та кліматичні явища", - підсумував Сенапаті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що глобальне потепління може радикально змінити клімат Європи.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Live Science, Journal of Geophysical Research: Oceans, University of Reading.
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