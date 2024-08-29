Ученые смоделировали "новый Эль-Ниньо": угрожает ли этот климатический феномен человечеству

О каком феномене идет речь

Согласно обнародованным в июле 2024 года результатам климатического моделирования, международная команда исследователей обнаружила, что неподалеку от Новой Зеландии и Австралии формируется новый климатический феномен, подобный Эль-Ниньо в Тихом океане.

Он получил название Циркумполярный волновой паттерн Южного полушария номер 4 (Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern) или SST-W4.

Примечательно, что о закономерностях определенного влияния на колебания температуры поверхности моря в этом регионе климатологам было известно еще с 2021 года, однако раньше они не понимали их причин и "принципов работы".

Как SST-W4 может влиять на климат Земли

По словам ученых, климатический феномен SST-W4 похож на Эль-Ниньо - характерное для экваториальной зоны Тихого океана экстремально теплое значение температуры воды и атмосферного давления.

Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 градусов по Цельсию) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 млн квадратных километров. Он оказывает влияние на погодные условия во всем мире и "дает" эффект потепления.

Между тем, SST-W4 может вызвать изменения температуры только в Южном полушарии нашей планеты (этот климатический феномен влияет как на ветры, так и на температуру воды).

В рамках моделирования 300-летних климатических условий на Земле ученые увидели, что "схема работы" SST-W4 начинается с потепления моря вблизи Новой Зеландии и Австралии, после чего происходит формирование "волны температурных изменений" к югу от экватора.

Речь идет о ежегодных колебаниях температуры поверхности воды в период с декабря по февраль, вызванных чередующейся схемой вращения четырех теплых и прохладных зон.

По словам ученых, "волнообразный рисунок выходит из начальной точки в юго-западной субтропической части Тихого океана и путешествует вокруг южного полушария во время сильного ветра".

Карты корреляции аномалий (инфографика: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Чем важно это открытие

Ученые определили, что SST-W4 возникает независимо от Эль-Ниньо или любых других известных погодных или климатических систем.

"Это открытие сродни поиску нового переключателя в климате Земли... Оно показывает, что относительно небольшая площадь океана может оказать широкомасштабное влияние на глобальную погоду и климат", - подчеркнул ведущий автор исследования Баладжи Сенапати (исследователь динамики климата в Университете Рединга в Великобритании).

По его словам, теперь эксперты смогут лучше прогнозировать погодные явления к югу от экватора.

"Понимание этой новой системы может значительно улучшить прогноз погоды и климата, особенно в южном полушарии... Это может помочь объяснить изменения климата, которые раньше были непонятными, а также улучшить нашу способность предусматривать экстремальные погодные и климатические явления", - подытожил Сенапати.