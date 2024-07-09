Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили "червону тривогу": подробиці

Глобальні температурні рекорди

Згідно з даними Служби кліматичних змін Європейського Союзу Copernicus, середні глобальні температури повітря вже впродовж 12 місяців поспіль є на близько 1,5 градуса за Цельсієм вищими у порівнянні з так званою доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.).

Червень 2024 року було визнано:

найспекотнішим за всю історію спостережень

13-м поспіль місяцем з рекордними температурами

Уточнюється, що востаннє таку "смугу щомісячних рекордів глобальної температури" було зафіксовано у 2015-2016 роках.

Щомісячне підвищення глобальної температури поверхні (інфографіка: wmo.int/C3S/ECMWF)

Чим занепокоєні дослідники

За словами експертів, середня глобальна температура в червні 2024 року становила 16,66°C, що на 0,14°C вище за рекордну температуру минулого найтеплішого червня (у 2023 році).

Виходячи з наявних даних щодо глобальних температурних рекордів впродовж майже 13 місяців поспіль, вчені дійшли висновку, що для планети цей період є не просто "статистичною дивиною". Йдеться радше про суттєві триваючі кліматичні зміни на Землі.

На думку науковців, небезпечними наслідками таких тенденцій можуть стати:

екстремальні хвилі спеки у різних регіонах

екстремальні опади та посухи

зменшення льодовикового покриву, морського льоду та льодовиків

прискорення підвищення рівня моря та нагрівання океану

"Навіть якщо у певний момент така специфічна смуга екстремальних ситуацій добіжить кінця, ми обов'язково спостерігатимемо побиття нових рекордів, адже клімат продовжує теплішати. Це - неминуче, якщо ми не припинимо додавати парникові гази в атмосферу та океани", - наголосив директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Потенційні кліматичні зміни (інфографіка: un.org)

Крім того, дослідники звертають увагу на вплив кліматичних змін на океан.

Згідно з їхніми даними, глобальна середня температура поверхні моря минулого місяця становила 20,85°C, що є найвищим показником за всю історію спостережень впродовж червня.

Уточнюється, що це - 15-й місяць поспіль, коли температура поверхні моря є найвищою за всю історію спостережень за відповідний місяць року.

Аномалії та температури поверхні моря у червні 2024 (інфографіка: wmo.int/C3S/ECMWF)