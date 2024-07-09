Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили "червону тривогу": подробиці

Провідні метеорологи й кліматологи заявляють, що нашу планету охопив затяжний період аномальної спеки. Червень 2024 року став офіційно найспекотнішим в історії спостережень, а також 13-м поспіль місяцем із рекордно високими температурами.
РБК-Україна розповідає, що відомо про глобальні температурні рекорди та чим саме занепокоєні науковці.
Згідно з даними Служби кліматичних змін Європейського Союзу Copernicus, середні глобальні температури повітря вже впродовж 12 місяців поспіль є на близько 1,5 градуса за Цельсієм вищими у порівнянні з так званою доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.).
Червень 2024 року було визнано:
Уточнюється, що востаннє таку "смугу щомісячних рекордів глобальної температури" було зафіксовано у 2015-2016 роках.
Щомісячне підвищення глобальної температури поверхні (інфографіка: wmo.int/C3S/ECMWF)
За словами експертів, середня глобальна температура в червні 2024 року становила 16,66°C, що на 0,14°C вище за рекордну температуру минулого найтеплішого червня (у 2023 році).
Виходячи з наявних даних щодо глобальних температурних рекордів впродовж майже 13 місяців поспіль, вчені дійшли висновку, що для планети цей період є не просто "статистичною дивиною". Йдеться радше про суттєві триваючі кліматичні зміни на Землі.
На думку науковців, небезпечними наслідками таких тенденцій можуть стати:
"Навіть якщо у певний момент така специфічна смуга екстремальних ситуацій добіжить кінця, ми обов'язково спостерігатимемо побиття нових рекордів, адже клімат продовжує теплішати. Це - неминуче, якщо ми не припинимо додавати парникові гази в атмосферу та океани", - наголосив директор Copernicus Карло Буонтемпо.
Потенційні кліматичні зміни (інфографіка: un.org)
Крім того, дослідники звертають увагу на вплив кліматичних змін на океан.
Згідно з їхніми даними, глобальна середня температура поверхні моря минулого місяця становила 20,85°C, що є найвищим показником за всю історію спостережень впродовж червня.
Уточнюється, що це - 15-й місяць поспіль, коли температура поверхні моря є найвищою за всю історію спостережень за відповідний місяць року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей та які регіони постраждали при цьому найбільше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Copernicus ECMWF у Facebook, Copernicus Climate Change Service ERA5, World Meteorological Organization (WMO), United Nations.
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