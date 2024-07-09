Ученые зафиксировали самый жаркий месяц в истории и объявили "красную тревогу": подробности

Ведущие метеорологи и климатологи заявляют, что нашу планету охватил затяжной период аномальной жары. Июнь 2024 года стал официально самым жарким в истории наблюдений, а также 13-м подряд месяцем с рекордно высокими температурами.
РБК-Украина рассказывает, что известно о глобальных температурных рекордах и чем именно обеспокоены ученые.
Согласно данным Службы климатических изменений Европейского Союза Copernicus, средние глобальные температуры воздуха уже в течение 12 месяцев подряд на около 1,5 градуса по Цельсию выше по сравнению с так называемой доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.).
Июнь 2024 года был признан:
Уточняется, что в последний раз такая "полоса ежемесячных рекордов глобальной температуры" была зафиксирована в 2015-2016 годах.
Ежемесячное повышение глобальной температуры поверхности (инфографика: wmo.int/C3S/ECMWF)
По словам экспертов, средняя глобальная температура в июне 2024 года составляла 16,66°C, что на 0,14°C выше рекордной температуры прошлого самого теплого июня (в 2023 году).
Исходя из имеющихся данных по глобальным температурным рекордам на протяжении почти 13 месяцев подряд, ученые пришли к выводу, что для планеты этот период является не просто "статистической диковинкой". Речь идет скорее о существенных продолжающихся климатических изменениях на Земле.
По мнению ученых, опасными последствиями таких тенденций могут стать:
"Даже если в определенный момент такая специфическая полоса экстремальных ситуаций подойдет к концу, мы будем обязательно наблюдать побитие новых рекордов, ведь климат продолжает теплеть. Это - неизбежно, если мы не прекратим добавлять парниковые газы в атмосферу и океаны", - подчеркнул директор Copernicus Карло Буонтемпо.
Потенциальные климатические изменения (инфографика: un.org)
Кроме того, исследователи обращают внимание на влияние климатических изменений на океан.
Согласно их данным, глобальная средняя температура поверхности моря в прошлом месяце составила 20,85°C, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в течение июня.
Уточняется, что это - 15-й месяц подряд, когда температура поверхности моря является самой высокой за всю историю наблюдений за соответствующий месяц года.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек и какие регионы пострадали при этом больше всего.
Читайте также о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Copernicus ECMWF в Facebook, Copernicus Climate Change Service ERA5, World Meteorological Organization (WMO), United Nations.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.