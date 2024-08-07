Вчені виявили цікавий "інструмент", який допоможе в боротьбі з кліматичними змінами

Які дерева можуть допомогти людству

Останнім часом все більше вчених працюють над розв'язанням питання щодо запобігання стрімким кліматичним змінам, які спостерігаються на нашій планеті.

Дехто з них взявся ретельно досліджувати різні типи рослин і дерев, які, як відомо, відіграють важливу роль у питання "догляду" за довкіллям.

Нещодавно Міжнародна група вчених із Кембриджського університету у Великій Британії та Ягеллонського університету в Польщі провела еволюційне дослідження мікроскопічної структури деревини деяких із найвідоміших у світі дерев і кущів.

Експерти виявили, що тюльпанові дерева (близькі родичі магнолії), висота яких може перевищувати 30 метрів, мають "особливий тип деревини".

Тюльпанове дерево (фото: commons.wikimedia.org)

Про що саме дізнались дослідники

Відомо, що дерева здатні поглинати вуглекислий газ (який є парниковим газом і суттєво сприяє глобальному потеплінню). При цьому їхня деревина зазвичай поділяється на "традиційні" категорії - листяну (тверду) або хвойну (м'яку).

Тим часом Міжнародна група вчених виявила, що тюльпанові дерева мають деревину, унікальну за своєю структурою. Вона здатна не просто "вловлювати" вуглекислий газ (CO2), але й надійно його "зберігати".

На думку вчених, саме цим може пояснюватись висота таких дерев і велика швидкість їх росту.

Керівник відділу мікроскопії з кембриджської лабораторії Сейнсбері доктор Реймонд Вайтман зауважив, що отримані в результаті дослідження дані "дали нове уявлення про еволюційні зв'язки між наноструктурою деревини та складом клітинної стінки, яка відрізняється в різних лініях рослин покритонасінних і голонасінних".

Очільник дослідження - доктор Ян Личаковскі з Ягеллонського університету - розповів також, що ліріодендрони (тюльпанові дерева), відокремилися від магнолієвих дерев близько 30-50 мільйонів років тому, що "збіглося зі швидким скороченням CO2 в атмосфері".

"Це може допомогти пояснити, чому тюльпанові дерева дуже ефективно накопичують вуглець", - додав він.

Деревина тюльпанового дерева (колаж: cam.ac.uk)

Як тюльпанові дерева можуть покращити клімат Землі

На думку вчених, тюльпанові дерева можна використовувати для створення цілих "плантацій уловлювання вуглецю".

Личаковскі пояснив, що "основними будівельними блоками деревини є вторинні клітинні стінки, і саме архітектура цих клітинних стінок надає деревині щільність і міцність, на які ми покладаємося під час будівництва".

"Вторинні клітинні стінки є також найбільшим сховищем вуглецю в біосфері, що робить ще більш важливим розуміння їх різноманітності - для подальших наших програм "захоплення вуглецю", щоб допомогти пом'якшити зміну клімату", - наголосив він.

Тюльпаноподібні квітки ліріодендронів (фото: commons.wikimedia.org)