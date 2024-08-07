Вчені виявили цікавий "інструмент", який допоможе в боротьбі з кліматичними змінами

На думку декого з вчених, у боротьбі з кліматичними змінами може допомогти "новий вид деревини".
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Останнім часом все більше вчених працюють над розв'язанням питання щодо запобігання стрімким кліматичним змінам, які спостерігаються на нашій планеті.
Дехто з них взявся ретельно досліджувати різні типи рослин і дерев, які, як відомо, відіграють важливу роль у питання "догляду" за довкіллям.
Нещодавно Міжнародна група вчених із Кембриджського університету у Великій Британії та Ягеллонського університету в Польщі провела еволюційне дослідження мікроскопічної структури деревини деяких із найвідоміших у світі дерев і кущів.
Експерти виявили, що тюльпанові дерева (близькі родичі магнолії), висота яких може перевищувати 30 метрів, мають "особливий тип деревини".
Тюльпанове дерево (фото: commons.wikimedia.org)
Відомо, що дерева здатні поглинати вуглекислий газ (який є парниковим газом і суттєво сприяє глобальному потеплінню). При цьому їхня деревина зазвичай поділяється на "традиційні" категорії - листяну (тверду) або хвойну (м'яку).
Тим часом Міжнародна група вчених виявила, що тюльпанові дерева мають деревину, унікальну за своєю структурою. Вона здатна не просто "вловлювати" вуглекислий газ (CO2), але й надійно його "зберігати".
На думку вчених, саме цим може пояснюватись висота таких дерев і велика швидкість їх росту.
Керівник відділу мікроскопії з кембриджської лабораторії Сейнсбері доктор Реймонд Вайтман зауважив, що отримані в результаті дослідження дані "дали нове уявлення про еволюційні зв'язки між наноструктурою деревини та складом клітинної стінки, яка відрізняється в різних лініях рослин покритонасінних і голонасінних".
Очільник дослідження - доктор Ян Личаковскі з Ягеллонського університету - розповів також, що ліріодендрони (тюльпанові дерева), відокремилися від магнолієвих дерев близько 30-50 мільйонів років тому, що "збіглося зі швидким скороченням CO2 в атмосфері".
"Це може допомогти пояснити, чому тюльпанові дерева дуже ефективно накопичують вуглець", - додав він.
Деревина тюльпанового дерева (колаж: cam.ac.uk)
На думку вчених, тюльпанові дерева можна використовувати для створення цілих "плантацій уловлювання вуглецю".
Личаковскі пояснив, що "основними будівельними блоками деревини є вторинні клітинні стінки, і саме архітектура цих клітинних стінок надає деревині щільність і міцність, на які ми покладаємося під час будівництва".
"Вторинні клітинні стінки є також найбільшим сховищем вуглецю в біосфері, що робить ще більш важливим розуміння їх різноманітності - для подальших наших програм "захоплення вуглецю", щоб допомогти пом'якшити зміну клімату", - наголосив він.
Тюльпаноподібні квітки ліріодендронів (фото: commons.wikimedia.org)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кліматологи стурбовані "тепловою хвилею", яка накрила Європу.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: University of Cambridge, New Phytologist, BBC, Wikipedia.
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