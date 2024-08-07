Ученые обнаружили интересный "инструмент", который поможет в борьбе с изменениями климата

По мнению некоторых ученых, в борьбе с изменениями климата может помочь "новый вид древесины".
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
В последнее время все больше ученых работают над решением вопроса по предотвращению стремительных климатических изменений, которые наблюдаются на нашей планете.
Некоторые из них принялись тщательно исследовать различные типы растений и деревьев, которые, как известно, играют важную роль в вопросе "ухода" за окружающей средой.
Недавно Международная группа ученых из Кембриджского университета в Великобритании и Ягеллонского университета в Польше провела эволюционное исследование микроскопической структуры древесины некоторых из самых известных в мире деревьев и кустов.
Эксперты обнаружили, что тюльпановые деревья (близкие родственники магнолии), высота которых может превышать 30 метров, имеют "особый тип древесины".
Тюльпановое дерево (фото: commons.wikimedia.org)
Известно, что деревья способны поглощать углекислый газ (который является парниковым газом и существенно способствует глобальному потеплению). При этом их древесина обычно делится на "традиционные" категории - лиственную (твердую) или хвойную (мягкую).
Между тем, Международная группа ученых обнаружила, что тюльпановые деревья имеют древесину, уникальную по своей структуре. Она способна не просто "улавливать" углекислый газ (CO2), но и надежно его "хранить".
По мнению ученых, этим может объясняться высота таких деревьев и большая скорость их роста.
Руководитель отдела микроскопии из кембриджской лаборатории Сейнсбери доктор Реймонд Вайтман отметил, что полученные в результате исследования данные "дали новое представление об эволюционных связях между наноструктурой древесины и составом клеточной стенки, которая отличается в различных линиях растений покрытосеменных и голосеменных".
Руководитель исследования - доктор Ян Лычаковски из Ягеллонского университета - рассказал также, что лириодендроны (тюльпановые деревья) отделились от магнолиевых деревьев около 30-50 миллионов лет назад, что "совпало с быстрым сокращением CO2 в атмосфере".
"Это может помочь объяснить, почему тюльпановые деревья очень эффективно накапливают углерод", - добавил он.
Древесина тюльпанового дерева (коллаж: cam.ac.uk)
По мнению ученых, тюльпановые деревья можно использовать для создания целых "плантаций улавливания углерода".
Лычаковски объяснил, что "основными строительными блоками древесины являются вторичные клеточные стенки, и именно архитектура этих клеточных стенок придает древесине плотность и прочность, на которые мы полагаемся во время строительства".
"Вторичные клеточные стенки также являются крупнейшим хранилищем углерода в биосфере, что делает еще более важным понимание их разнообразия - для дальнейших наших программ по "захвату углерода", чтобы помочь смягчить изменение климата", - подчеркнул он.
Тюльпанообразные цветки лириодендронов (фото: commons.wikimedia.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, что климатологи обеспокоены "тепловой волной", которая накрыла Европу.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: University of Cambridge, New Phytologist, BBC, Wikipedia.
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