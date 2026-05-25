Вчені відправлять у космос чотирирукого гуманоїда HELIOS: як робот утримує контроль у невагомості

08:11 25.05.2026 Пн
3 хв
На відміну від земних аналогів, андроїд повністю позбавлений ніг
aimg Ольга Завада
Чотирирукий робот звільнить астронавтів від рутини (скриншот: ORBIT Robotics)

Канадський технологічний стартап Orbit Robotics представив новий амбітний проєкт - гуманоїдного робота HELIOS, створеного спеціально для роботи у відкритому космосі та в умовах мікрогравітації. Андроїд не має ніг - замість них інженери оснастили його чотирма повноцінними руками.

Чому архітектура HELIOS унікальна?

Більшість сучасних людиноподібних роботів створюється для умов земного тяжіння, де ключову роль відіграють стійкість та ходіння на двох ногах. Проте в умовах невагомості ноги втрачають свою практичну цінність. На орбіті пересування та стабілізація тіла залежать від здатності чіплятися за поручні та поверхні.

Саме тому HELIOS отримав радикальну концепцію: чотири руки та чотири кисті, що працюють під управлінням єдиної системи комп'ютерного зору.

Така конструкція дозволяє роботу двома кінцівками міцно утримувати себе на об'єкті (якірне кріплення), а двома іншими - паралельно виконувати сервісні роботи: від обслуговування супутників до збирання орбітальних конструкцій.

Інновації від розробників

На відміну від важких і жорстких промислових приводів, HELIOS використовує гнучку механічну систему:

Зниження рухомої маси: усі електродвигуни зміщені ближче до плечових суглобів. Це дозволило розробникам полегшити самі кінцівки та підвищити енергоефективність рухів.

Сухожильний привід: зусилля на суглоби передається за допомогою складної мережі кабелів, котушок та шківів. Це робить структуру гнучкою та здатною до делікатних, точних маніпуляцій, які необхідні в космосі.

Суглоби кочення: у ліктях гуманоїда використано механізм роликового контакту, який забезпечує плавний рух із мінімальним тертям, зберігаючи при цьому високу міцність.

Порятунок від дорогої рутини у космосі

За оцінками Orbit Robotics, сьогодні астронавти на космічних станціях витрачають близько 35% свого часу на рутинні завдання з обслуговування та інвентаризації. Наприклад, лише один цикл розвантаження вантажного корабля забирає у екіпажу майже 50 годин роботи.

Зважаючи на те, що година праці астронавта на орбіті оцінюється приблизно у 140 000 доларів, автоматизація цих процесів збереже колосальні кошти.

Головна мета проєкту - повністю перекласти на HELIOS логістику, переоблік та дрібний ремонт, звільнивши людей для наукових досліджень та експертиз.

Паралельно з HELIOS компанія активно розвиває платформу IKARUS, яку зібрали всього за два місяці. IKARUS є тестовим полігоном для експериментів із телеуправлінням (дистанційним контролем оператора), імітаційним навчанням ШІ-моделей та відпрацюванням технології автономної роботи двома руками.

У майбутньому розробка ляже в основу фінальної версії космічного чотирирукого андроїда.

