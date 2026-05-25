Ученые отправят в космос четырехрукого гуманоида HELIOS: как робот удерживает контроль в невесомости

Почему архитектура HELIOS уникальна?

Большинство современных человекоподобных роботов создается для условий земного притяжения, где ключевую роль играют устойчивость и хождение на двух ногах. Однако в условиях невесомости ноги теряют свою практическую ценность. На орбите передвижение и стабилизация тела зависят от способности цепляться за поручни и поверхности.

Именно поэтому HELIOS получил радикальную концепцию: четыре руки и четыре кисти, работающие под управлением единой системы компьютерного зрения.

Такая конструкция позволяет роботу двумя конечностями прочно удерживать себя на объекте (якорное крепление), а двумя другими - параллельно выполнять сервисные работы: от обслуживания спутников до сборки орбитальных конструкций.

Инновации от разработчиков

В отличие от тяжелых и жестких промышленных приводов, HELIOS использует гибкую механическую систему:

Снижение подвижной массы: все электродвигатели смещены ближе к плечевым суставам. Это позволило разработчикам облегчить сами конечности и повысить энергоэффективность движений.

Сухожильный привод: усилие на суставы передается с помощью сложной сети кабелей, катушек и шкивов. Это делает структуру гибкой и способной к деликатным, точным манипуляциям, которые необходимы в космосе.

Суставы качения: в локтях гуманоида использован механизм роликового контакта, который обеспечивает плавное движение с минимальным трением, сохраняя при этом высокую прочность.

Спасение от дорогостоящей рутины в космосе

По оценкам Orbit Robotics, сегодня астронавты на космических станциях тратят около 35% своего времени на рутинные задачи по обслуживанию и инвентаризации. Например, только один цикл разгрузки грузового корабля отнимает у экипажа почти 50 часов работы.

Учитывая, что час работы астронавта на орбите оценивается примерно в 140 000 долларов, автоматизация этих процессов сохранит колоссальные средства.

Главная цель проекта - полностью перевести на HELIOS логистику, переучет и мелкий ремонт, освободив людей для научных исследований и экспертиз.

Параллельно с HELIOS компания активно развивает платформу IKARUS, которую собрали всего за два месяца. IKARUS является тестовым полигоном для экспериментов с телеуправлением (дистанционным контролем оператора), имитационным обучением ИИ-моделей и отработкой технологии автономной работы двумя руками.

В будущем разработка ляжет в основу финальной версии космического четырехрукого андроида.