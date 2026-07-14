Вчені створили гаджет, який можна намалювати прямо на шкірі: як він працює

Інноваційна рідка формула

Щоб створити супергнучку та липку суміш, яка не викликає подразнень, дослідники поєднали кілька складних хімічних компонентів.

Провідність струму забезпечує полімерна суміш PEDOT:PSS, а спеціальна кислота DBSA виконує роль пластифікатора, дозволяючи висохлому малюнку розтягуватися разом із рухами людини.

Основу розчину складають вода, етанол та полівініловий спирт, завдяки чому винахід отримав абревіатуру WE-PPD.

Технічні параметри та можливості нової рідкої суміші:

Еластичність матеріалу дозволяє йому витримувати розтягування до 170 відсотків без розривів та втрати контакту з апаратурою;

Під час бігових тестів на тренажері датчики зберегли точність зняття кардіограми на рівні 95.1 відсотка навіть після появи поту;

У порівнянні з класичною медичною плівкою Tegaderm, винайдений розчин пропускає у 5 разів більше вологи за температури 22 градуси Цельсія;

У спекотних умовах за температури 37 градусів Цельсія показник повітропроникності фарби перевищив стандартні медичні аналоги у 10 разів.

Для передачі сигналів на монітори рідку систему з'єднують з тонкою срібною еластичною тканиною.

Випробування на добровольцях показали, що безперервне носіння нанесеної електроніки протягом 24 годин не викликає жодних токсичних реакцій на шкірі.

Медичні татуювання для дітей та кіборго-інтерфейси

Окрім створення спортивних трекерів та систем керування для кіборго-інтерфейсів, науковці бачать грандіозні перспективи використання рідких датчиків у педіатрії.

Тривалий моніторинг роботи серця чи мозку часто викликає сильний стрес у маленьких пацієнтів через вигляд медичного обладнання. Новий полімер дозволяє наносити біосенсори у вигляді яскравих картинок - це допомагає знизити тривожність у дітей та покращує соціальне сприйняття під час перебування в лікарні.

Попри успішні перші випробування, технологія потребує додаткових перевірок перед масовим впровадженням.

Головним викликом для розробників залишається сертифікація суміші для використання під час магнітно-резонансної томографії.

Вченим необхідно детально дослідити, як поводитиметься фарба під впливом радіочастотного нагріву та електромагнітних імпульсів МРТ-сканера, щоб уникнути випадкових опіків на шкірі пацієнтів.