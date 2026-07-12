Вчені відновили 42 втрачені сторінки Нового Завіту: їх вважали знищеними 800 років

Секрет середньовічної переробки та географія знахідок

Кодекс H датується VI століттям і первісно містив Послання святого апостола Павла. Проте його історія обірвалася у XIII столітті у Великій Лаврі на Святій Горі Афон у Греції.

Ченці розібрали манускрипт, змили або заскоблили оригінальний текст, а дорогий пергамент розрізали та використали як звичайну підкладку і форзаци для палітурок новіших книг.

Через таку руйнівну практику сторінки кодексу розлетілися по всьому світу. Сьогодні вцілілі фрагменти розрізнено зберігаються у бібліотеках і приватних колекціях кількох країн, зокрема в Італії, Греції, Франції, а також в архівах України.

Мультиспектральний аналіз: як побачити "тексти-привиди"

Повернути до життя втрачені сторінки вдалося команді під керівництвом професора Гарріка Аллена у партнерстві з Електронною бібліотекою ранніх рукописів (EMEL).

Технологічний прорив базувався на фізико-хімічних властивостях стародавніх матеріалів. Коли у середньовіччі пергамент повторно покривали новим чорнилом, агресивні хімічні компоненти спричиняли так зване "дзеркальне зміщення" на сусідніх сторінках.

Ці хімічні сліди проникли на кілька шарів вглиб структури шкіри. Вони абсолютно невидимі для людського ока, проте стають чіткими під впливом мультиспектральної зйомки.

Спеціальні світлові фільтри та алгоритми обробки зображень дозволили вченим зафіксувати "примарні силуети" оригінальних літер і фактично витягти кілька сторінок інформації з одного фізичного аркуша.

Для підтвердження історичної автентичності експерти у Парижі провели радіовуглецеве датування, яке остаточно підтвердило походження пергаменту з VI століття.

Завдяки мультиспектральній візуалізації та радіовуглецевому датуванню вдалося реконструювати Кодекс H (фото: Damianos Kasotakis)

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Писарські виправлення та стародавня структура Біблії

Хоча відновлені фрагменти містять уже відомі науці розділи з Послань Павла, їхня текстологічна цінність є колосальною. Професор Аллен назвав обсяг та якість виявлених даних "монументальними".

Серед головних відкриттів вчені виділяють:

Найдавніші списки розділів: на відновлених сторінках виявили найстаріші з відомих списків змісту для Послань Павла. Вони демонструють структуру та поділ тексту, які кардинально відрізняються від сучасної системи, прийнятої у християнстві.

Секрети роботи писарів: фрагменти наочно показують, як саме переписувачі VI століття взаємодіяли з текстом - де вони робили помилки, як їх виправляли, які примітки залишали на берегах та як коментували складні теологічні моменти.

Побутова історія книг: стан матеріалу детально реконструює практику середньовічного "ресайклінгу" (повторного використання - ред.), показуючи, що відбувалося зі священними книгами після того, як вони зношувалися або зазнавали фізичних пошкоджень.

Університет Глазго вже відкрив вільний цифровий доступ до відновлених сторінок Кодексу H на спеціалізованому порталі, а незабаром планується вихід повноцінного друкованого наукового видання, яке поверне втрачений шедевр через вісім століть забуття.