Вчені навмисно розбили Boeing і визначили найбезпечніше місце в літаку: результати вражають

Дорогий експеримент: як це відбувалося?

У 2012 році група телеканалів із США, Великої Британії та Німеччини, серед яких був Channel 4 та продакшн Dragonfly, придбали Boeing 727-200. Їхня місія була простою: розбити літак, щоб визначити, чи існує "найбезпечніше місце" і, якщо так, то яке саме.

Для проведення тесту літак доставили зі США до Мексики. Його завантажили манекенами для краш-тестів, розташованими на різних місцях у салоні, а також камерами та різноманітним вимірювальним обладнанням.

Після зльоту, який здійснив пілот, він катапультувався з парашутом. Потім команда розбила літак за допомогою дистанційного керування. Boeing врізався в Лагуну Салада поблизу Мехікалі у Мексиці на швидкості 225 км/год.

Шокуючі результати та найбезпечніші місця

Після катастрофи команда ретельно вивчила стан тестових манекенів усередині салону, і результати виявилися вельми несподіваними.

Так, манекени, що сиділи у перших семи рядах (перший або бізнес-клас), не мали жодних шансів на виживання.

Однак, як показав експеримент, чим далі до задньої частини літака - тим більше збільшуються шанси на виживання.

"Пасажири", що сиділи в середині салону, отримали численні переломи кісток, тоді як ті, хто перебував у хвості, могли б "вийти з мінімальними травмами або взагалі без них".

Дані з краш-тесту показали, що передня частина літака зазнала перевантажень у 12g, які зменшувалися до 6g ближче до хвоста.

Для розуміння, перевантаження у 12g означає, що сила, яка діє на тіло, в 12 разів перевищує силу земного тяжіння (1g). Іншими словами, якщо людина важить 60 кг, то при перевантаженні в 12g вона відчуватиме тиск, якби важила 720 кг.

Дослідження також підтвердило ефективність "згрупованої позиції": манекени, розташовані в ній, отримали значно менші травми голови та попереку порівняно з тими, які сиділи рівно.

Авіаційний експерт Енн Еванс в інтерв'ю USA Today зазначила, що результати підтвердили її переконання в тому, що передня частина літака є найбільш "вразливою".

"Моє улюблене місце - посередині, над крилом або в задній частині фюзеляжу", - розповіла вона.