Пілота літака Air India назвали героєм, бо в останні хвилини життя він врятував сотні людей

Жахлива трагедія з пасажирським літаком Air India 12 червня спричинила загибель понад 240 людей. Літак розбився біля аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії, коли виконував рейс до Лондона. Пілота літака тепер називають героєм, бо в останні хвилини свого життя він встиг врятувати ще сотні людей.

Що встиг зробити капітан літака, який розбився в Індії та чому його називають героєм, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Пасажирський літак впав на житлову зону

Пасажирський літак впав 12 червня в житловій зоні у районі Мегхані. За повідомленнями ЗМІ - на дах гуртожитку медичного коледжу. На борту було 230 пасажирів, 10 членів екіпажу та 2 пілоти. Вижив всього один пасажир.

Згодом стало відомо, що це не єдині жертви авіатрощі. У житловому комплексі для персоналу цивільної лікарні в Мегані Нагар під час рятувальних робіт було знайдено ще 75 тіл. Загальна кількість загиблих - 316 людей.

Жертв могло бути у рази більше

Капітан літака Air India Суміт Сабхарвал повідомив про проблему з літаком майже одразу після зльоту, але шансів врятувати пасажирів вже не було.

У нього та другого пілота Клайва Кундера була ледве одна хвилина до того, як двигуни втратили потужність і вони почали падати на землю.

Величезний пасажирський літак прямував до медичного коледжу та цивільної лікарні BJ, а ще - до великої житлової вулиці з будинками. І капітан встиг вивернути штурвал так, щоб літак не впав на житлові будинки.

Шасі літака та задня частина зачепила гуртожиток для студентів-медиків, які працювали у лікарні. І згодом рятувальники знайшли там тіла загиблих.

Також літак зачепив два поверхи занедбаної чотирьох поверхової військової будівлі. Але житлові будинки поруч вціліли й мешканці цього району вважають тепер капітана Сабхарвала героєм.

"Завдяки пілоту капітану Сабхарвалу ми вижили, він герой. Саме завдяки йому ми живі. Він побачив зелений простір поруч з нами, і саме туди він спрямував", - розповів 28-річний Джаханві Раджпут.

"Якби цей літак впав на наш житловий район, жертв було б на сотні більше", - додала мати двох дітей, 50-річна Чанкал Бай.

Вже відомо, що прямо за траєкторією падіння літака був житловий будинок, в якому проживає щонайменше 18 сімей.

"Будівля тряслася. Ми були дуже налякані. На вулиці був хаос, вогонь та дим. Ще б трошки й ми б усі тут загинули. Пілот нас врятував. Ми завжди хвилювалися, що це може статися, бо літаки тут летять дуже низько", - розповіла 48-річна Гіта Патні.

Цей квартал пілот дивом врятував від смерті (фото: Ден Чаріті)

Що відомо про капітана літака

Суміту Сабхарвалу було 56 років. Він жив у передмісті Повай міста Мумбаї разом з 82-річним батьком.

За декілька днів до свого трагічного рейсу, Суміт сказав батькові, що планує звільнитися з роботи, щоб піклуватися про нього. Загалом він працював пілотом з 1994 року і налітав понад 8200 годин.

Капітан літака Air India Суміт Сабхарвал (скриншот)

Батько капітана - теж колишній працівник авіації. До пенсії він служив у Генеральному директораті цивільної авіації Індії. Він був приголомшений звісткою, що його син, якій віддав польотам понад 20 років, загинув.