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Авіатроща в Індії: один пасажир вижив після краху Boeing 787

Індія, Четвер 12 червня 2025 17:49
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Авіатроща в Індії: один пасажир вижив після краху Boeing 787 Фото: в Індії розбився пасажирський літак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Один з пасажирів рейсу Air India, що зазнав катастрофи неподалік аеропорту Ахмедабада, вижив попри падіння літака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Indian Express.

За даними видання, на момент авіатрощі на борту було 242 особи, включаючи двох пілотів та 10 членів екіпажу. За попередніми даними ними були:

  • 169 громадян Індії,
  • 53 громадяни Великої Британії,
  • семеро португальців,
  • один громадянин Канади.

Однак попри смертельну авіакатастрофу відомо, що одна людина дивом лишилась живою.

Трагедія в Індії

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 12 червня, поблизу аеропорту в індійському місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа.

Пасажирський літак компанії Air India впав на дах медичного гуртожитку. Зауважимо, що раніше повідомлялось, що загинули всі, хто був на борту літака.

Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що, як виявилось, інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків ще минулого року.

Ми також зібрали все, що відомо про літак Boeing 787 Dreamliner, який впав в Індії, адже це перша катастрофа за участі саме цього літака.

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