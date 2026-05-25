Вчені наблизили появу 6G: як лазерний інтернет працює на відстані 1,2 км

Технологічний прорив

Традиційні системи VLC, що базуються на світлодіодах (LED), зазвичай обмежені роботою на відстані кількох метрів. Команда під керівництвом Чжіго Ся розробила альтернативу - фотонічний двигун, що використовує спеціально створену квазіпрозору кераміку на основі алюмосилікатного скла.

Вчені пояснили: унікальність методу полягає у процесі "ступеневої кристалізації скла", який дозволяє створити матеріал з оптимізованими енергетичними бар’єрами. Коли такий керамічний елемент збуджується лазером, він генерує потужне біле світло високої якості, яке слугує носієм інформації на великі дистанції.

Що здатні змінити мережі 6G?

На відміну від сучасних 5G-мереж, які функціонують подібно до швидкісних магістралей для передачі пакетів даних, архітектура 6G передбачає якісно новий рівень взаємодії:

Інтелектуальне сприйняття: майбутні смартфони та навіть вуличні ліхтарі, оснащені такою технологією, зможуть "бачити" та "чути". Вони здатні розпізнавати людей, об'єкти та їхні ледь помітні рухи в режимі реального часу.

Глобальне покриття: завдяки інтеграції з супутниками на низькій навколоземній орбіті мережі 6G забезпечать високошвидкісний доступ до інтернету навіть у найвіддаленіших куточках планети - у пустелях, над океанами та у важкодоступних гірських масивах.

Виклики та перспективи

Попри рекордні показники, технологія все ще перебуває на стадії активного вдосконалення. Наразі двигун випромінює світло переважно у жовтому діапазоні спектра (500–650 нм), що обмежує його використання у пристроях з вимогами до високого індексу передачі кольору (CRI).

Також швидкість передачі даних наразі нижча за показники оптоволоконних ліній.

Команда науковців далі зосередиться на дослідженнях у таких галузях:

Матеріалознавство: пошук нових люмінесцентних матеріалів, які швидше світяться та мають гнучке налаштування спектра випромінювання. Це дозволить значно збільшити швидкість передачі даних.

Гібридні системи: інтеграція лазерних модулів з традиційними радіочастотними системами. Це критично важливо для підтримки безперебійного зв’язку під час туману, дощу чи інших несприятливих погодних умов, які блокують оптичний сигнал.

Адаптивність через ШІ: використання алгоритмів нейромереж для динамічного регулювання пропускної здатності та оптичної потужності залежно від ситуації.

"Дане дослідження надає переконливу експериментальну базу для застосування лазерного освітлення не лише у телекомунікаціях, а й у сфері логістики дронів та низьковисотної авіації. Масштабування технології дозволить зробити майбутню мережу 6G повністю закритою, високонадійною та доступною незалежно від локації", - підсумував Чжіго Ся.