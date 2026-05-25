Бізнес » Tech

Звичайні смартфони тепер можуть "бачити" крізь стіни: що розробили вчені MIT

14:19 25.05.2026 Пн
3 хв
Технологія, раніше доступна раніше лише у лабораторіях, дозволяє ідентифікувати об'єкти, приховані від прямого огляду
aimg Ольга Завада
Смартфони тепер можуть "бачити" те, що раніше було прихованим від ШІ (фото: Unsplash)
Науковці МІТ розробили програмний метод, який дозволяє недорогим LiDAR-датчикам, уже вбудованим у деякі преміальні смартфони, виявляти об’єкти та відстежувати їхній рух навіть за перешкодами, аналізуючи розсіяне світло

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Кінець "сліпих зон"?

Дотепер здатність бачити об'єкти за стінами чи за рогом вимагала використання дорогого дослідницького обладнання та громіздких лазерних систем. Стандартний LiDAR працює за принципом надсилання імпульсів світла та вимірювання часу їх повернення від об'єктів у зоні прямої видимості.

Алгоритм, розроблений у MIT, докорінно змінює процес обробки даних. Замість ігнорування слабких, розсіяних фотонів, які відбиваються від стін, підлоги або стелі, програмне забезпечення вловлює ледь помітні сигнали.

Комбінуючи дані, отримані під різними кутами під час руху пристрою, система синтезує цілісну картину, реконструюючи форму та динаміку об'єкта, що перебуває поза зоною прямого огляду.

Експериментальні успіхи та ключові виклики

У ході лабораторних випробувань дослідники використовували стандартний споживчий LiDAR-сенсор вартістю менше ніж 100 доларів США. Під час тестів система успішно

Відстежувала рух: у режимі реального часу фіксувалися переміщення манекена, схованого за перегородкою.

Будувала 3D-моделі: алгоритм створював приблизні цифрові копії об'єктів, які ніколи не потрапляли у "поле зору" датчика.

На даному етапі ефективність технології зростає, якщо системі заздалегідь відома приблизна форма об'єкта. Наступне завдання для науковців - навчити ШІ розпізнавати повністю невідомі чи змінні форми. На думку вчених МІТ, це зробить технологію ще гнучкішою.

Звичайні смартфони тепер можуть &quot;бачити&quot; крізь стіни: що розробили вчені MITВізуалізація в умовах прямої видимості (скриншот: Nature)

Що це означає для ринку високих технологій?

Впровадження такої технології може стати новим стандартом для галузей, де критично важливою є просторова орієнтація:

Автономна робототехніка: роботи зможуть уникати зіткнень з людьми, які виходять з-за рогу, ще до моменту появи їх у полі зору.

Носимі пристрої: розвиток інтелектуальних систем допомоги для людей з порушеннями зору, які зможуть "бачити" планування кімнати та перешкоди заздалегідь.

Споживча електроніка: очікується, що у майбутніх поколіннях смартфонів функція LiDAR отримає програмні оновлення, які значно розширять можливості доповненої реальності (AR) та безпеки.

"Наша мета - демократизація можливостей непрямого спостереження. Перехід до рішень plug-and-play, доступних на серійному обладнанні, докорінно змінить те, як інтелектуальні пристрої сприймають навколишній світ", - пояснили автори дослідження.

