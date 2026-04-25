Вчені б'ють на сполох, адже 2026 рік може встановити нові температурні рекорди

Перші три місяці року вже увійшли до четвірки найтепліших, попри вплив явища Ла-Нінья, яке зазвичай стримує зростання температур. Водночас в Арктиці зафіксували рекордно низький рівень морського льоду.

Ризик нового температурного рекорду

Експерти також очікують, що восени може сформуватися сильне явище Ель-Ніньйо. За оцінками, у 2026 році є близько 19% імовірності, що він стане найтеплішим роком в історії, перевершивши попередні рекорди.

Аналітичний кліматичний ресурс Carbon Brief, який спеціалізується на дослідженні змін клімату та аналізі наукових даних, на основі інформації п’яти наукових груп прогнозує, що 2026 рік майже напевно увійде до четвірки найтепліших років. Також існує висока ймовірність, що він стане другим найтеплішим.

Очікується, що температури зростатимуть протягом усього року, а їхній пік може припасти на кінець осені та зиму, коли кліматичні процеси зазвичай посилюються.

Що таке Ель-Ніньйо і як його вимірюють

Ель-Ніньйо - це явище потепління в тропічній частині Тихого океану, яке впливає на глобальні погодні умови. Воно може спричиняти посухи, повені, морські теплові хвилі та інші кліматичні аномалії.

Силу цього явища зазвичай визначають за температурою поверхні океану в регіоні Ніньйо 3.4. Якщо вона перевищує норму на понад 0,5 °C - це свідчить про Ель-Ніньйо, понад 1,5 °C - про сильне явище, а понад 2 °C - про так зване "супер" Ель-Ніньйо.

За останніми оцінками, температура може перевищити норму на 2,2 °C вже до вересня, що відповідає сценарію "супер" Ель-Ніньйо. Такі умови зазвичай досягають піку між листопадом і січнем.

У разі реалізації цього сценарію значно зросте ймовірність того, що 2027 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень.

Нова модель прогнозування

Водночас дослідники з Гавайського університету в Маноа представили нову модель, яка дозволяє прогнозувати Ель-Ніньйо та Ла-Нінья приблизно за 15 місяців наперед.

"Ми виявили, що вона може передбачати Ель-Ніньйо та Ла-Нінья напрочуд добре, з корисною точністю до приблизно 15 місяців наперед", - зазначив автор дослідження Юйсінь Ван.

За його словами, можливість довгострокового прогнозування дозволяє урядам і громадам завчасно готуватися до кліматичних ризиків і зменшувати їхні наслідки.

Погода в Україні

Тим часом в Україні наприкінці квітня зберігається нестійка погода з дощами, різкими перепадами температури та сильним вітром. За словами синоптикині Наталки Діденко, навіть коротке потепління вдень супроводжується рвучкими, місцями штормовими поривами.