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Вчаться виявляти ворожі позиції та вогневі точки: Наєв показав тактичну підготовку військових

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Понеділок 01 травня 2023 18:30
Вчаться виявляти ворожі позиції та вогневі точки: Наєв показав тактичну підготовку військових Фото: Наєв показав тактичну підготовку військових (facebook.com/serhiynaiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У ході тактичної підготовки українські військові тренуються виявляти ворожі позиції, вогневі точки та місця розташування особового складу противника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Умови сучасної війни та боїв у Бахмуті вимагають від нас вчитися вести бойові дії, протидіяти повітряному десанту противника, а також знищувати розвідувально-диверсійні групи в урбанізованій місцевості. Штурмувати противника в урбанізованій місцевості досить складно. Кожен кут або перехрестя може приховувати в собі небезпеку", - написав він.

Так, Наєв повідомив, що під час тактичної підготовки військові тренуються виявляти позиції ворога, визначати спостережні пости, вогневі точки та місця розташування особового складу.

Зокрема, в умовному населеному пункті бійці вчаться, як правильно підходити до будинку, входити до нього, зачищати кімнати, нарізати кути тощо.

Захисники також відпрацьовують евакуацію пораненого з лінії вогню та надання йому домедичної допомоги.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі показали тренування бійців у Донецькій області.

До того ж, бійці "Азову" показали тренування з відпрацюванням штурму окопів та десантуванням з бронетехніки.

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