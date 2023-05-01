Відточують навички до автоматизму: у ДПСУ показали тренування бійців у Донецькій області

Українські прикордонники проходять бойові тренування у Донецькій області. Захисники поруч з передовою готуються до наступних боїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

У ДПСУ наголошують, що мотивація бійців - захмарна, а інтенсивність занять - величезна.

"Досвідчені інструктори відточують бойові навички військових до брутального автоматизму. Ніщо не має завадити бійцям убивати загарбників рідної землі. Завдання - перемогти та повернутися!" - додають у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше бійці "Азову" показали тренування з відпрацюванням десантування з бронетехніки, штурмом окопів та будівель в ситуації ближнього бою.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав прискорити початок тренувань українських пілотів на F-16.

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