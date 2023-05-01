ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відточують навички до автоматизму: у ДПСУ показали тренування бійців у Донецькій області

Новость на русском →
Понеділок 01 травня 2023 15:38
Відточують навички до автоматизму: у ДПСУ показали тренування бійців у Донецькій області Ілюстративне фото: у ДПСУ показали тренування бійців у Донецькій області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники проходять бойові тренування у Донецькій області. Захисники поруч з передовою готуються до наступних боїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

У ДПСУ наголошують, що мотивація бійців - захмарна, а інтенсивність занять - величезна.

"Досвідчені інструктори відточують бойові навички військових до брутального автоматизму. Ніщо не має завадити бійцям убивати загарбників рідної землі. Завдання - перемогти та повернутися!" - додають у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше бійці "Азову" показали тренування з відпрацюванням десантування з бронетехніки, штурмом окопів та будівель в ситуації ближнього бою.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав прискорити початок тренувань українських пілотів на F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Донецька область
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним