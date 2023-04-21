Відпрацювали штурм й не тільки: "азовці" показали кадри з тренувань
Бійці "Азову" показали чергові тренування під час яких воїни відпрацювали десантування з бронетехніки, штурм окопів та будівель в ситуації ближнього бою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".
"Під час занять "азовці" пройшли бойове злагодження з використанням бронемашин підвищеної прохідності International MaxxPro класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), що мають посилений протимінний захист", - пише пресслужба.
Під час тренувань воїни відпрацювали:
- швидке розгортання в тактичні формації;
- наступ на позиції противника та штурм будівель.
- "зачистку" приміщень, що є одним з найскладніших завдань в ситуації ближнього бою;
"Набуття подібних навичок - запорука професіональності бійця. А всебічна підготовка формує його стійкість та впевненість на полі бою", - додає пресслужба.
Фото: відпрацювали штурм й не тільки: "азовці" показали кадри з тренувань (t.me/azov_media)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нещодавні тренування "азовців" під час яких воїни вивчали характеристики СПГ й вправлялись в стрільбі по різним типам цілей.
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