ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учатся выявлять вражеские позиции и огневые точки: Наев показал тактическую подготовку военных

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 18:30
Учатся выявлять вражеские позиции и огневые точки: Наев показал тактическую подготовку военных Фото: Наев показал тактическую подготовку военных (facebook.com/serhiynaiev)
Автор: Елизавета Драбкина

В ходе тактической подготовки украинские военные тренируются выявлять враждебные позиции, огневые точки и месторасположения личного состава противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

"Условия современной войны и боев в Бахмуте требуют от нас учиться вести боевые действия, противодействовать воздушному десанту противника, а также уничтожать разведывательно-диверсионные группы в урбанизированной местности. Штурмовать противника в урбанизированной местности может быть сложно. Каждый угол или перекресток может таить в себе опасность", - написал он.

Так, Наев сообщил, что во время тактической подготовки военные тренируются выявлять позиции врага, определять наблюдательные посты, огневые точки и места расположения личного состава.

В частности, в условном населенном пункте бойцы учатся, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы.

Защитники также отрабатывают эвакуацию раненого с линии огня и оказание ему медицинской помощи.

Напомним, в Госпогранслужбе показали тренировки бойцов в Донецкой области.

К тому же, бойцы "Азова" показали тренировки с отработкой штурма окопов и десантированием с бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Наев Война России против Украины
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным