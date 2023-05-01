Учатся выявлять вражеские позиции и огневые точки: Наев показал тактическую подготовку военных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева .

"Условия современной войны и боев в Бахмуте требуют от нас учиться вести боевые действия, противодействовать воздушному десанту противника, а также уничтожать разведывательно-диверсионные группы в урбанизированной местности. Штурмовать противника в урбанизированной местности может быть сложно. Каждый угол или перекресток может таить в себе опасность", - написал он.

Так, Наев сообщил, что во время тактической подготовки военные тренируются выявлять позиции врага, определять наблюдательные посты, огневые точки и места расположения личного состава.

В частности, в условном населенном пункте бойцы учатся, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы.

Защитники также отрабатывают эвакуацию раненого с линии огня и оказание ему медицинской помощи.

Напомним, в Госпогранслужбе показали тренировки бойцов в Донецкой области.

К тому же, бойцы "Азова" показали тренировки с отработкой штурма окопов и десантированием с бронетехники.

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