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Вблизи Волновахи горело пшеничное поле площадью 147 гектаров

Волноваха, Суббота 18 июля 2020 15:44
Вблизи Волновахи горело пшеничное поле площадью 147 гектаров
Фото: пожар на поле (oda.odessa.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожарникам уже удалось потушить огонь

В субботу, 18 июля, вблизи города Волноваха Донецкой области горело пшеничное поле площадью 147 гектаров. Пожар успел распространиться на территорию 24 гектаров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на территории одной из агрофирм.

"18 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Волноваха Волновахского района на поле одной из агрофирм (общая площадь 147 га) произошло возгорание пшеницы. В 14:27 пожар был ликвидирован на площади 24 гектаров. К тушению привлекли 12 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Также РБК-Украина писало, что 13 июля в Луганской области ликвидировали масштабный лесной пожар, который продолжался неделю.

В результате этого возгорания пострадали более 30 человек, еще 6 человек погибли.

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