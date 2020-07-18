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Поблизу Волновахи горіло пшеничне поле площею 147 га

Волноваха, Субота 18 липня 2020 15:44
Поблизу Волновахи горіло пшеничне поле площею 147 га
Фото: пожежа на полі (oda.odessa.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожежникам вдалося загасити вогонь

У суботу, 18 липня, поблизу міста Волноваха Донецької області горіло пшеничне поле площею 147 гектарів. Пожежа встигла поширитися на територію 24 гектарів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася на території однієї з агрофірм.

"18 липня у ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Волноваха Волноваського району на полі однієї з агрофірм (загальна площа 147 га) сталося загоряння пшениці. О 14:27 пожежу було ліквідовано на площі 24 гектари. До гасіння залучили 12 осіб і 5 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Також РБК-Україна писало, що 13 липня в Луганській області ліквідували масштабну лісову пожежу, яка тривала тиждень.

У результаті цієї пожежі постраждали понад 30 осіб, ще 6 осіб загинули.

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Новини України пожежаДонецкая областьВолноваха
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