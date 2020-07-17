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Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Пятница 17 июля 2020 09:36
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Фото лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров

Сегодня по прогнозу Укргидрометцентра на территории южной и восточной Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в четырех регионах сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.

Напомним, сегодня, 17 июля, на территории западной Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Также спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды за суточную интенсивность в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

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