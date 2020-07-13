В Луганской области ликвидировали лесной пожар

Фото: пожар в Луганской области (facebook com lugdsns)

Пожар был полностью потушен в 17:20

В Луганской области спасатели полностью ликвидировали лесной пожар. Пожар произошел 6 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.

Напомним, лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Луганской области 34 человека госпитализировали, из них 15 детей.

Кроме того, полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.