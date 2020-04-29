Вблизи военных складов в Балаклее возник пожар

В Харьковской области неподалеку от военного арсенала в Балаклее загорелся сухостой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил изданию, что пожар произошел в другой стороне от арсенала, где в последний раз раздавались взрывы осенью 2019 года. Тушением сухостоя сейчас занимаются спасатели.

Пожар возник около 12:30 на выезде из города на окружной дороге. Загорелись сухая трава и мусор. Площадь пожара сейчас составляет около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения. Угрозы распространения нет.

Напомним, 3 мая 2018 года произошли взрывы в Балаклее на территории военного арсенала. На территории, где проводилось разминирование, произошло возгорание травы, огонь перешел к военным складам. Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.

РБК-Украина писало, что 15 ноября 2019 года на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, где проходила плановая утилизация, прогремело около 20 взрывов в специально оборудованном котле. В результате взрывов боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области пострадали четверо военнослужащих.