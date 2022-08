Вблизи столицы Исландии произошло извержение вулкана

Изображения и прямые трансляции местных информационных агентств показали лаву и дым, извергающиеся из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьядль, извержение которой в прошлом году продолжалось 6 месяцев.

Отмечается, что туристы и жители должны избегать этого района из-за ядовитых газов, хотя непосредственного риска повреждения критической инфраструктуры нет.

A second video. Taken by another family member. Also last night. New #Iceland #vulcano #EarthShow pic.twitter.com/ckWsxjuLJM