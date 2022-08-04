Вблизи столицы Исландии произошло извержение вулкана
На горе, всего в 25 км от столицы Исландии Рейкьявика, произошло извержение вулкана после нескольких дней роста активности землетрясений в этом районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Изображения и прямые трансляции местных информационных агентств показали лаву и дым, извергающиеся из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьядль, извержение которой в прошлом году продолжалось 6 месяцев.
Отмечается, что туристы и жители должны избегать этого района из-за ядовитых газов, хотя непосредственного риска повреждения критической инфраструктуры нет.
A second video. Taken by another family member. Also last night. New #Iceland #vulcano #EarthShow pic.twitter.com/ckWsxjuLJM— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) August 4, 2022
Был объявлен "красный код", чтобы запретить полеты самолетов над местом, хотя вертолеты были направлены для осмотра ситуации.
Если будет подтверждено, что ситуация подобна трещинам, которые наблюдались в прошлом году, авиационная тревога, вероятно, будет снижена до оранжевого уровня, который сигнализирует о меньшей опасности.
"Пока не было сбоев в полетах в Исландию и из Исландии, а международные коридоры полетов остаются открытыми", - говорится в заявлении МИД страны.
Напомним, недавно на острове Кюсю, который находится на западе Японии, произошло извержение вулкана Сакурадзима.
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