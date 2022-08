Поблизу столиці Ісландії сталося виверження вулкану

Зображення та прямі трансляції місцевих інформаційних агентств показали лаву та дим, що вивергаються з тріщини в землі на схилі гори Фаградальсф'ядль, виверження якої минулого року тривало 6 місяців.

Зазначається, що туристи та жителі повинні уникати цього району через отруйні гази, хоча безпосереднього ризику пошкодження критичної інфраструктури немає.

