Поблизу столиці Ісландії сталося виверження вулкану

На горі, лише за 25 км від столиці Ісландії Рейк’явіка, сталося виверження вулкану після кількох днів зростання активності землетрусів у цьому районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зображення та прямі трансляції місцевих інформаційних агентств показали лаву та дим, що вивергаються з тріщини в землі на схилі гори Фаградальсф'ядль, виверження якої минулого року тривало 6 місяців.

Зазначається, що туристи та жителі повинні уникати цього району через отруйні гази, хоча безпосереднього ризику пошкодження критичної інфраструктури немає.

Було оголошено "червоний код", щоб заборонити польоти літаків над місцем, хоча гелікоптери були направлені для огляду ситуації.

Якщо буде підтверджено, що ситуація подібна до тріщин, які спостерігалися минулого року, авіаційна тривога, ймовірно, буде знижена до помаранчевого рівня, що сигналізує про меншу небезпеку.

"Наразі не було збоїв у польотах до Ісландії та з Ісландії, а міжнародні коридори польотів залишаються відкритими", - йдеться в заяві МЗС країни.