ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вблизи Новотошковского боевики выпустили 50 мин, попали в автомобиль СЦКК

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 11:02
Вблизи Новотошковского боевики выпустили 50 мин, попали в автомобиль СЦКК Фото: на Донбассе боевики обстреляли авто СЦКК (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе боевики совершили обстрел позиций украинских военных вблизи Новотошковского. Под огонь попал автомобиль украинской стороны СЦКК.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, 24 июня из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия боевики осуществили обстрел. Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. Никто из украинских воинов не пострадал.

"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун