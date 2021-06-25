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Поблизу Новотошківського бойовики випустили 50 мін, влучили в автомобіль СЦКК

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П'ятниця 25 червня 2021 11:02
Поблизу Новотошківського бойовики випустили 50 мін, влучили в автомобіль СЦКК Фото: на Донбасі бойовики обстріляли авто СЦКК (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі бойовики здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Новотошківського. Під вогонь потрапив автомобіль української сторони СЦКК.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, 24 чеврня із заборонених мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї бойовики здійснили обстріл. Всього було випущено 52 міни. Обстріл вівся із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ.

Внаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань РФ. Ніхто із українських воїнів не постраждав.

"Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район", - йдеться в повідомленні.

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