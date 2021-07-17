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Вблизи Николаева упал вертолет, есть жертвы

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Суббота 17 июля 2021 08:05
Вблизи Николаева упал вертолет, есть жертвы Фото: в Николаевской области разбился вертолет (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Вблизи села Лишнее Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием. Погибли 2 человека - пилот и помощник пилота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Авиакатастрофа произошла в 06:08. Спасатели ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Также спасателям пришлось деблокировать погибших.

Ранее сообщалось, что в Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту.

РБК-Украина писало, что недавно в России в Ленинградской области потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.

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