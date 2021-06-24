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В России упал военный вертолет, есть погибшие

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Ленинградская область, Четверг 24 июня 2021 21:10
В России упал военный вертолет, есть погибшие Фото: В России упал военный вертолет (t.me/bbbreaking)
Автор: РБК-Украина

В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает ТАСС.

"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.

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Российская Федерация крушение вертолет
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